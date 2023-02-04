Стал известен следующий соперник Макгрегора 4 февраля, 20:16 В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:Конор Макгрегор via Instagram)

Звездный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проведет бой против американца Майкла Чендлера.

Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейн Уайт.

Макгрегор и Чендлер будут тренерами на реалити-шоу The Ultimate Fighter 31, а в финале сезона сойдутся в очном противостоянии.

Видео дня

Шоу продлится с 30 мая по 15 августа, но когда и где состоится бой Макгрегора и Чендлера пока неизвестно.

В течение карьеры Макгрегор провел 28 боев, 22 из которых выиграл и шесть проиграл.

На счету Чендлера 31 бой, в котором он одержал 23 победы и восемь раз проиграл.

Свой последний поединок Макгрегор провел в июле 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье техническим нокаутом.

