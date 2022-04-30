Четыре месяца провела в коме. Чемпионка мира по велоспорту пришла в сознание 30 апреля, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Эми Питерс и Кирстен Вайлд (Фото:REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)

Чемпионка мира п велоспорту из Нидерландов Эми Питерс пришла в сознание после проведенных в коме четырех месяцев, сообщает SD Worx.

В декабре прошлого года титулованная спортсменка во время тренировки в испанском Кальпе неудачно упала и получила травму головы.

После этого Эми сделали операцию в Аликанте и ввели ее в медикаментозную кому.

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В сознание же велосипедистка пришла только сейчас. Отмечается, что она может общаться невербально, узнает людей, слышит и понимает, что ей говорят. При этом врачи пока не дают прогнозов относительно того, какие последствия могут быть для спортсменки от черепно-мозговой травмы.

Питерс — трехкратная чемпионка мира.

Сообщалось, что болельщица спровоцировала массовое падение участников велогонки Tour de Frans, задев одного из них плакатом.

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