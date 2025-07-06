Один велосипед стоит 13 тысяч евро. Французскую команду обокрали после первого этапа Тур де Франс

6 июля, 23:54
Поделиться:
Бенжамин Томас из команды Cofidis ремонтирует свой велосипед на Тур де Франс (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Бенжамин Томас из команды Cofidis ремонтирует свой велосипед на Тур де Франс (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Инцидент произошел ночью возле гостиницы, где отдыхали спортсмены и персонал команды.

Проснувшись утром, представители команды Cofidis обнаружили пропажу 11 велосипедов. Их украли прямо из ремонтного грузовика, припаркованного в 150 метрах от отеля, где остановилась команда.

Реклама

Читайте также:
Выигрывал этап Тур де Франс. Известный спортсмен умер во время благотворительной велогонки

Стоянка была под охраной, но никто не видел, как совершалось преступление, сообщает L’Equipe.

Каждый велосипед оценивается в 13 тысяч евро. Дело передали в полицию и вскоре в ближайшем лесу были найдены пять велосипедов. Поиски остальных велосипедов продолжаются.

Несмотря на кражу, команда Cofidis продолжит участие в Тур де Франс на запасных велосипедах.

Ранее мы писали, что испанский велогонщик сошел с Джиро д’Италия-2025 из-за укуса пчелы.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Велоспорт Тур де Франс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies