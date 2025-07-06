Один велосипед стоит 13 тысяч евро. Французскую команду обокрали после первого этапа Тур де Франс
Бенжамин Томас из команды Cofidis ремонтирует свой велосипед на Тур де Франс (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)
Инцидент произошел ночью возле гостиницы, где отдыхали спортсмены и персонал команды.
Проснувшись утром, представители команды Cofidis обнаружили пропажу 11 велосипедов. Их украли прямо из ремонтного грузовика, припаркованного в 150 метрах от отеля, где остановилась команда.
Стоянка была под охраной, но никто не видел, как совершалось преступление, сообщает L’Equipe.
Каждый велосипед оценивается в 13 тысяч евро. Дело передали в полицию и вскоре в ближайшем лесу были найдены пять велосипедов. Поиски остальных велосипедов продолжаются.
Несмотря на кражу, команда Cofidis продолжит участие в Тур де Франс на запасных велосипедах.
Ранее мы писали, что испанский велогонщик сошел с Джиро д’Италия-2025 из-за укуса пчелы.