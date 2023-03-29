На 92-м году жизни умерла легенда художественной гимнастики Дерюгина

29 марта, 10:46
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Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине (Фото:НОК Украины via Twitter)

Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине (Фото:НОК Украины via Twitter)

В возрасте 92 лет умерла легенда мировой художественной гимнастики, Герой Украины и заслуженный тренер Альбина Дерюгина.

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине. Она воспитала многих спортсменов, которые завоевывали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы.

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«Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.

От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны", — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/pfbid0253vejTo65xgYkh5WbpnaXkKQoPsG48W8H39DKuZ4a4DrHmaPBa3DLqYKnjFteintl
Редактор: Олег Телюк

Теги:   Художественная гимнастика

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