На 92-м году жизни умерла легенда художественной гимнастики Дерюгина 29 марта, 10:46 Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине (Фото:НОК Украины via Twitter)

В возрасте 92 лет умерла легенда мировой художественной гимнастики, Герой Украины и заслуженный тренер Альбина Дерюгина.

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине. Она воспитала многих спортсменов, которые завоевывали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы.



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«Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.

От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны", — говорится в сообщении.