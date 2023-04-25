NV ищет редактора ленты спортивных новостей

25 апреля, 07:35
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Сайт НВ увеличивает количество спорта и открывает новые вакансии (Фото:НВ)

Сайт НВ увеличивает количество спорта и открывает новые вакансии (Фото:НВ)

Отдел Спорта сайта NV.ua ищет редактора ленты спортивных новостей. Большим преимуществом будет наличие примеров написанных вами новостей — присылайте вместе с резюме!

Требования:

  • желательно иметь опыт работы на новостной ленте;
  • знание украинского, русского языка;
  • хорошее знание спорта — от футбола до фигурного катания;
  • умение выделять главное в потоке новостей;

Видео дня

  • умение быстро писать новости и делать к ним качественные заголовки;
  • желание развиваться в сфере журналистики.

Условия:

  • работа из офиса или из дома;
  • возможна стажировка в офисе в Киеве;
  • график — 5 смен по 8 часов в неделю, плавающие выходные;
  • интересная работа в ведущем СМИ Украины, возможность повысить свои профессиональные навыки;
  • очень дружный коллектив.

Присылайте свое резюме на адрес LLukaniuk@nv.ua и мы свяжемся с вами в случае, если оно будет отобрано для рассмотрения.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Вакансии

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