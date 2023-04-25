NV ищет редактора ленты спортивных новостей
Сайт НВ увеличивает количество спорта и открывает новые вакансии (Фото:НВ)
Отдел Спорта сайта NV.ua ищет редактора ленты спортивных новостей. Большим преимуществом будет наличие примеров написанных вами новостей — присылайте вместе с резюме!
Требования:
- желательно иметь опыт работы на новостной ленте;
- знание украинского, русского языка;
- хорошее знание спорта — от футбола до фигурного катания;
- умение выделять главное в потоке новостей;
- умение быстро писать новости и делать к ним качественные заголовки;
- желание развиваться в сфере журналистики.
Условия:
- работа из офиса или из дома;
- возможна стажировка в офисе в Киеве;
- график — 5 смен по 8 часов в неделю, плавающие выходные;
- интересная работа в ведущем СМИ Украины, возможность повысить свои профессиональные навыки;
- очень дружный коллектив.
Присылайте свое резюме на адрес LLukaniuk@nv.ua и мы свяжемся с вами в случае, если оно будет отобрано для рассмотрения.