NV ищет редактора ленты спортивных новостей 25 апреля, 07:35 Сайт НВ увеличивает количество спорта и открывает новые вакансии (Фото:НВ)

Отдел Спорта сайта NV.ua ищет редактора ленты спортивных новостей. Большим преимуществом будет наличие примеров написанных вами новостей — присылайте вместе с резюме!



Требования:

желательно иметь опыт работы на новостной ленте;

знание украинского, русского языка;

хорошее знание спорта — от футбола до фигурного катания;

умение выделять главное в потоке новостей;

Видео дня

умение быстро писать новости и делать к ним качественные заголовки;

желание развиваться в сфере журналистики.

Условия:

работа из офиса или из дома;

возможна стажировка в офисе в Киеве;

график — 5 смен по 8 часов в неделю, плавающие выходные;

интересная работа в ведущем СМИ Украины, возможность повысить свои профессиональные навыки;

очень дружный коллектив.

Присылайте свое резюме на адрес LLukaniuk@nv.ua и мы свяжемся с вами в случае, если оно будет отобрано для рассмотрения.