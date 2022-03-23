Первая ракетка мира в 25 лет объявила о завершении карьеры 23 марта, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Эшли Барты — трехкратная победительница турниров Большого шлема (Фото:REUTERS/Morgan Sette)

25-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, лидирующая рейтинг WTA, неожиданно объявила о завершении карьеры.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Барти заявила, что готова к такому решению и будет идти за «другими мечтами».

«Это впервые, когда я действительно сказала это вслух. Это сложно сказать. Но я так счастлива. Я готова к этому.

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Я знаю, что это уже делала, но на этот раз у меня совсем другие ощущения. Я очень благодарна теннису за все, что он дал. Он воплотил все мои мечты.

Но я знаю, что пора отойти, гнаться за другими мечтами", — сказала Барти.

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Барти уже завершала карьеру в 2014 году, но спустя два года вернулась в теннис.



На счету Барти 15 титулов WTA, включая три победы на турнирах Большого шлема.

В январе этого года австралийка стала победительницей Australian Open.

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