Назвал теннисиста лузером. Первая ракетка мира из России устроил разборки с оскорбившим его фанатом — видео
Разговор между теннисистом и болельщиком длился несколько десятков секунд (Фото:Eric Bolte-USA TODAY Sports)
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев устроил разборки с оскорбившим его фанатом.
Инцидент случился на турнире в Монреале после поражения представителя РФ австралийцу Нику Кирьосу со счетом 1:2 (7:6 (7:2), 4:6, 2:6).
Когда Медведев покидал корт, один из болельщиков крикнул ему в спину: «Лузер!»
Оскорбление не понравилось Даниилу, и он решил вернуться и выяснить отношения с фанатом.
Разговор между теннисистом и болельщиком длился несколько десятков секунд. Он состоялся в присутствии сотрудников охраны.
Ранее Медведев во время проигранного финального матча на Australian Open испанцу Рафаэлю Надалю оскорбил болельщиков на трибунах.
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