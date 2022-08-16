«Хочу вернуться». Украинский экс-чемпион мира заявил о желании возобновить боксерскую карьеру

16 августа, 10:49
Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019 (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Украинский бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил о желании возобновить профессиональную карьеру.

Гвоздик заявил, что уже возобновил тренировки и даже знает возможную дату своего следующего боя, однако детали боксер пока держит в тайне, поскольку окончательно еще ничего не решено, сообщает Sportarena.

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«Хочу вернуться, есть желания, планы. Сказать, что это произойдет на сто процентов, пока не могу, но с большой вероятностью — да», — сказал Гвоздик.

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Также боксер рассказал о ситуации с тренерами для подготовки к возможному поединку.

«Если говорить о тренере, то я думаю, что буду работать с Марко Контрерасом, моим первым наставником. На данный момент менеджера нет. Не знаю, буду ли работать с Эгисом Климасом. Скорее всего, нет. Сейчас говорю с другими», — добавил боксер.

Чемпионом мира Гвоздик стал в 2018 году, победив канадца Адониса Стивенсона.

Свой последний поединок Гвоздик провел в октябре 2019, когда проиграл россиянину Артуру Бетербиеву и потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Гвоздик

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