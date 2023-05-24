В боях за Бахмут погиб украинский боксер
Онищенко было 30 лет (Фото:Федерация бокса Украины via Instagram)
Под Бахмутом погиб 30-летний мастер спорт Украины по боксу Александр Онищенко.
Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
Онищенко отдал жизнь за Украину в боях за Бахмут.
Он был чемпион Украины среди юношей и юниоров, победителем Кубка Карпат, Кубка Кужельного, Кубка Арсенова. Также Онищенко входил в состав сборной команды Украины по боксу.
Прощание с украинским воином состоится в среду, 24 мая.
Ранее сообщалось, что на войне с Россией погиб чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский.