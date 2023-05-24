В боях за Бахмут погиб украинский боксер

24 мая, 12:15
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Онищенко было 30 лет (Фото:Федерация бокса Украины via Instagram)

Онищенко было 30 лет (Фото:Федерация бокса Украины via Instagram)

Под Бахмутом погиб 30-летний мастер спорт Украины по боксу Александр Онищенко.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Онищенко отдал жизнь за Украину в боях за Бахмут.

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Он был чемпион Украины среди юношей и юниоров, победителем Кубка Карпат, Кубка Кужельного, Кубка Арсенова. Также Онищенко входил в состав сборной команды Украины по боксу.

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Прощание с украинским воином состоится в среду, 24 мая.

Ранее сообщалось, что на войне с Россией погиб чемпион Украины по прыжкам с шестом Богдан Ходаковский.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Война в Украине Бахмут

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