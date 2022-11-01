Известный украинский боксер проведет поединок в андеркарде следующего боя Фьюри

1 ноября, 16:57
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Бой Беринчик — Менди состоится 3 декабря (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Бой Беринчик — Менди состоится 3 декабря (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Украинский боксер Денис Беринчик проведет поединок в андеркарде боя между британскими супертяжеловесы Тайсон Фьюри и Дерек Чисора.

Соперником Беринчика будет французский боксер Ивана Менди, а поединок состоится 3 декабря 2022 года, сообщил украинец в своем аккаунте в Instagram.

"Мой поединок против Менди за титул EBU European в легком весе состоится 3 декабря в андеркарде встречи Фьюри и Чисоры в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Подготовка продолжается", - написал Беринчик.

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В активе украинца 16 побед в 16 поединках на профессиональном ринге, 9 из которых он выиграл нокаутом.

Беринчик последнее свой бой провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у россиянина Исы Чаниева.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри Денис Беринчик Дерек Чисора

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