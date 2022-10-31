«Двуличный поц». Известный украинский боксер раскритиковал Усика за фото с российским бойцом 31 октября, 15:00 Иван Редкач не впервые критикует Усика (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на совместное фото Александра Усика и российского боксера Сергея Ковалева, которое они сделали в Нью-Йорке перед поединком между Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом.

Фотографией поделился в своем аккаунте в Instagram венесуэльский боксер Хорхе Линарес, который также присутствует на фотографии с украинцем и россиянином.

Комментируя фото, Редкач увидел несправедливость в том, что раньше его раскритиковали за фото с российским боксером Дмитрием Биволом, а Усика за фото с Ковалевым — нет.

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" Не путайте политику и спорт. Меня тогда осудили за фото с Биволом, а тут Ху*сик молчит. Двуличный поц", — написал Редкач.



Фото: Иван Редкач via Instagram

Ранее Иван Редкач жестко отреагировал на исполнение Александром Усиком песни Ой, у лузі червона калина перед боем с британцем Энтони Джошуа.