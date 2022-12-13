«Дам ему хороший бой». Российский чемпион бросил вызов Усику

13 декабря, 20:54
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37-летний Бетербиев выиграл 18 боев на профессиональном ринге (Фото:Артур Бетербиев via Instagram)

37-летний Бетербиев выиграл 18 боев на профессиональном ринге (Фото:Артур Бетербиев via Instagram)

Российский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев в очередной раз заявил о готовности провести бой против украинского обладателя пяти поясов в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

Слова дагестанца приводит Boxing Scene.

«Я буду очень рад, если этот бой пройдет в профессионалах. Уверен, что могу дать Усику хороший бой.

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Не хочу говорить, что обязательно побью его — даже если это так, то говорить не хочу", — сказал Артур.

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Бетербиев и Усик трижды встречались на любительском уровне. В первом бою со счетом 12:10 победу одержал россиянин.

Украинец взял после этого у него реванш на чемпионате мира-2011 и Олимпиаде-2012 (оба раза — со счетом 17:13).

На профессиональном ринге оба боксера остаются непобежденными. 37-летний россиянин выиграл 18 боев, а 35-летний украинец — 20.

Ранее Бетербиев выразил готовность помочь британскому чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсону Фьюри подготовиться к потенциальному бою против Усика.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Александр Усик

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