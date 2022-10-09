Непобежденный украинский боксер поднялся после нокдауна и нокаутировал соперника — видео 9 октября, 12:46 Для Безуса это был десятый бой на профессиональном ринге и десятая победа (Фото:Дмитрий Безус via Instagram)

Непобежденный украинский боксер Дмитрий Безус одержал десятую победу на профессиональном ринге.



Юбилейным соперником для 33-летнего супертяжеловеса в его карьере стал чех Лукаш Вакер.

На бой украинец выходил под ставшую знаменитой во время войны против России песню Skofka Чути гімн.

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Поединок для Дмитрия получился не из простых. Уже во втором раунде Безус пропустил мощный удар в голову и упал на канвас.

К чести украинца, он смог отойти от нокдауна и продолжить бой. А уже в четвертом раунде сам отправил Вакера на настил ринга после удара в корпус. После этого рефери принял решение об остановке поединка.

Для Безуса это был десятый бой на профессиональном ринге и десятая победа (пятая — нокаутом). Вакер потерпел третье поражение. В активе Лукаша также три победы.

В феврале этого года Безус одержал эффектную победу во втором раунде над бразильцем Марсело Насименто.