«Что этот парень вообще делает?» Спарринг-партнер Усика поделился мнением об украинце

27 июля, 12:19
Чемберлен провел на профессиональном ринге 15 боев (Фото:Айзек Чемберлен via Twitter)

Чемберлен провел на профессиональном ринге 15 боев (Фото:Айзек Чемберлен via Twitter)

Спарринг-партнер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александра Усика Айзек Чемберлен в интервью YouTube-каналу iD Boxing поделился мнением об обладателе четырех поясов.

«Он всегда шутит, порой он просто отвлекается, включает музыку для брейк-данса. И ты такой: «Что этот парень вообще делает?» Он — отличный парень, большой чемпион.

Он всегда давал мне советы после спаррингов, всегда давал мне советы, как улучшить свои боксерские навыки. Я всегда принимал их", — сказал Айзек.

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Чемберлен провел на профессиональном ринге 15 боев, одержал 14 побед и потерпел одно поражение.

Усик свой следующий бой проведет против британца Энтони Джошуа, которого он победил единогласным решением судей в сентябре прошлого года.

Реванш между боксерами состоится менее чем через месяц — 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик

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