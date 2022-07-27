«Для меня и других это будет лучше». Потенциальный соперник Усика рассказал, за кого будет болеть в реванше украинца против Джошуа 27 июля, 10:00 Усик и Джошуа проведут реванш 20 августа 2022 года (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Британский боксер Даниель Дюбуа признался, что будет поддерживать своего соотечественника Энтони Джошуа в реванше против украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александра Усика.

Мнением о предстоящем поединке уроженец Лондона поделился в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

«Я надеюсь, что Джошуа победит. Я не могу представить, как пройдет бой, но надеюсь, что Энтони одержит победу. Я рассчитываю, что он выйдет на ринг, начнет давить на Усика, навяжет ему бой и поразит его.

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Для меня и других супертяжеловесов будет лучше, если выиграет Джошуа. Но Усик — хороший боец, у него потрясающие навыки. Я не буду удивлен, если он снова победит", — сказал Дюбуа.

Также Даниель отметил, что ему больше импонирует стиль его соотечественника, так как они оба — мощные панчеры. Украинец же, по его словам, является хитрым боксером.

Дюбуа может стать следующим соперником для победителя реванша между Усиком и Джошуа.

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Ранее Джошуа рассказал, что намерен выбросить все чемпионские пояса после возможной победы над украинцем в реванше.

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