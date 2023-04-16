Соперник для Усика. Чжилэй жестоко избил Джойса в претендентском бою — видео 16 апреля, 12:31 Чжилэй победил Джойса (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В Лондоне завершился вечер бокса, где главным событием стал бой временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса против Чжана Чжилэя.



С первого раунда Чжилэй захватил инициативу и нанес несколько точных силовых ударов. Далее он развил свой успех и разбил Джойсу нос.

В следующих раундах Чжан продолжал наносить точные мощные удары, лицо Джойса начало заплывать из-за огромной гематомы под правым глазом.

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Джойс ничего не видел правым глазом / Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В середине шестого раунда рефери снова позвал врача, и в этот раз тот посоветовал остановить поединок, так как на правый глаз Джойс уже ничего не видел.

Таким образом, Чжилэй стал обладателем временного титула WBO в супертяжелом весе. И теперь будет претендовать на поединок с чемпионом организации Александром Усиком.

Джойс потерпел первое поражение в карьере. Ранее его победная серия составляла 15 боев, из которых 14 он выиграл досрочно.

Чжилэй, в свою очередь, одержал 25-ю победу в карьере. Также на его счету одно поражение.

Ранее мы писали, что в Саудовской Аравии планируют провести турнир с участием лучших боксеров супертяжелого веса.