Украинский чемпион подписал контракт на бой с непобежденным боксером 7 декабря, 13:29 Далакян не проиграл ни одного боя (Фото:Артём Далакян via Instagram)

Следующим соперником украинского чемпиона по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакяна станет костариканский претендент Давид Хименес.

Боксеры официально подписали контракт на поединок, который состоится 28 января 2023 года, сообщает Трибуна со ссылкой на президента Union Boxing Promotion Юрия Рубана.

Бой состоится в андеркарте поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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Далакян завоевал ставший чемпионом WBA в 2018 году и бой против Хименеса станет для украинца шестой защитой титула.

Далакян выиграл 21 поединок в своей карьере, 15 из которых нокаутом, не потерпев ни одного поражения. Хименес также не проиграл ни одного боя, выиграв 12 поединков, 9 из которых досрочно.

В своем предыдущем поединке Артем Далакян победил панамца Луиса Консепсьона и отстоял титул.