Известна дата боя. Украинский боксер проведет поединок против непобежденного экс-чемпиона

4 мая, 10:18
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Бой состоится 10 июня (Фото:Сергей Деревянченко via Instagram)

Бой состоится 10 июня (Фото:Сергей Деревянченко via Instagram)

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой против бывшего чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии, не знающего поражений.

Об этом сообщает Golden Boy.

Поединок Деревянченко — Мунгия состоится 10 июня 2023 года в Онтарио, штат Калифорния, на Toyota Arena.

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26-летний мексиканский боксер провел на профессиональном ринге 41 бой, не потерпев ни одного поражения.

Видео дня

На счету Деревянченко 14 побед и четыре поражения.

В своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Сергей Деревянченко

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