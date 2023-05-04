Известна дата боя. Украинский боксер проведет поединок против непобежденного экс-чемпиона
Бой состоится 10 июня (Фото:Сергей Деревянченко via Instagram)
Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой против бывшего чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии, не знающего поражений.
Об этом сообщает Golden Boy.
Поединок Деревянченко — Мунгия состоится 10 июня 2023 года в Онтарио, штат Калифорния, на Toyota Arena.
26-летний мексиканский боксер провел на профессиональном ринге 41 бой, не потерпев ни одного поражения.
На счету Деревянченко 14 побед и четыре поражения.
В своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.