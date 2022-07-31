Звезда украинского бокса прервал серию из трех поражений, победив американца — видео 31 июля, 11:57 Теперь на счету Сергея 14 побед (Фото:Сергей Деревянченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли.

Поединок состоялся этой ночью в Бруклине (США) и прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов все три судьи отдали победу украинцу — 99−91, 99−91, 98−92.

Этот результат помог 36-летнему Деревянченко прервать серию из трех поражений подряд. Теперь на счету Сергея 14 побед и четыре проигрыша.

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Для 30-летнего Конли это поражение стало четвертым в карьере. В его активе 17 побед и одна ничья.

Моменты боя Деревянченко — Конли:

В предыдущем поединке Деревянченко проиграл доминиканцу Карлесу Адамесу решением судей.

Ранее Сергей показал патриотический костюм, в котором он собирался выйти на бой против Конли.

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