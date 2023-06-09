Известный украинский боксер провел битву взглядов с будущим соперником — видео 9 июня, 11:13 Бой Мунгия — Деревянченко состоится 10 июня (Фото:Скриншот видео)

Украинский боксер Сергей Деревянченко сошелся в битве взглядов с непобежденным мексиканцем Хайме Мунгией перед поединком.

Видео с традиционной церемонии опубликовано в Instagram-аккаунте DAZN Boxing.

Боксеры выглядели уверенно и одновременно отвели взгляды, после чего пожали друг другу руки.

Мунгия провел на профессиональном ринге 41 бой, не потерпев ни одного поражения.

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На счету Деревянченко 14 побед и четыре поражения.



Поединок Деревянченко — Мунгия состоится 10 июня 2023 года в Онтарио, штат Калифорния, на Toyota Arena.



В своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.