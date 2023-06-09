Известный украинский боксер провел битву взглядов с будущим соперником — видео

9 июня, 11:13
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Бой Мунгия — Деревянченко состоится 10 июня (Фото:Скриншот видео)

Бой Мунгия — Деревянченко состоится 10 июня (Фото:Скриншот видео)

Украинский боксер Сергей Деревянченко сошелся в битве взглядов с непобежденным мексиканцем Хайме Мунгией перед поединком.

Видео с традиционной церемонии опубликовано в Instagram-аккаунте DAZN Boxing.

Боксеры выглядели уверенно и одновременно отвели взгляды, после чего пожали друг другу руки.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1666895892887244800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1666895892887244800%7Ctwgr%5E73a15bb424a1bb38871f9ecf67cc6af7ae0b26a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Fboxing%2F2023%2F06%2F09%2F931319%2Fderevyanchenko-ta-munhuya-provely-bytvu-pohlyadiv

Мунгия провел на профессиональном ринге 41 бой, не потерпев ни одного поражения.

Видео дня

На счету Деревянченко 14 побед и четыре поражения.

Поединок Деревянченко — Мунгия состоится 10 июня 2023 года в Онтарио, штат Калифорния, на Toyota Arena.

В своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Сергей Деревянченко

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