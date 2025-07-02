Нокаут в шестом раунде. Звездный украинский боксер одержал яркую победу над американцем — видео

2 июля, 11:44
Деревянченко одержал 16-ю победу (Фото: TimBoxeo/X)

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко уверенно победил американца Джереми Рамоса на вечере бокса в Нэшвилле, США.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1060&v=dqZ07xMhU7w&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fvringe.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE

Деревянченко со старта захватил инициативу и уже в четвертом раунде отправил Рамоса в нокдаун.

Украинец продолжил доминировать в ринге и кульминация наступила в шестом раунде. Рамос после серии ударов от украинца опустился на колено, но сумел продолжить бой.

Впрочем, продержался американец недолго — Сергей нанес еще несколько точных ударов, после которых Рамос снова оказался на канвасе. На этот раз рефери остановил поединок, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

https://twitter.com/B0xingGuru/status/1940272936180752485?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1940272936180752485%7Ctwgr%5Ee8f07efd64c6f255afb6b7530349976d113ae6e0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2Fuk%2Fboxing%2Fderev-yanchenko-zdobuv-peremogu-nokautom-nad-ramosom%2F

Теперь на счету Деревянченко 16 побед (10 нокаутов) и 6 поражений. В то же время Рамос потерпел 16-е поражение при 14-ти победах

Перед этим боем Деревянченко последний раз выходил на ринг в августе 2024 года, когда проиграл Кристиану Мбилли. Тогда Деревянченко получил травму левой руки уже в 3-м раунде, но сумел продержаться до финального гонга и в конце концов уступил решением судей.

Ранее сообщалось, что Деревянченко бросил вызов абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу.

