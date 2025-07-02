Деревянченко со старта захватил инициативу и уже в четвертом раунде отправил Рамоса в нокдаун.

Украинец продолжил доминировать в ринге и кульминация наступила в шестом раунде. Рамос после серии ударов от украинца опустился на колено, но сумел продолжить бой.

Впрочем, продержался американец недолго — Сергей нанес еще несколько точных ударов, после которых Рамос снова оказался на канвасе. На этот раз рефери остановил поединок, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Теперь на счету Деревянченко 16 побед (10 нокаутов) и 6 поражений. В то же время Рамос потерпел 16-е поражение при 14-ти победах

Перед этим боем Деревянченко последний раз выходил на ринг в августе 2024 года, когда проиграл Кристиану Мбилли. Тогда Деревянченко получил травму левой руки уже в 3-м раунде, но сумел продержаться до финального гонга и в конце концов уступил решением судей.

Ранее сообщалось, что Деревянченко бросил вызов абсолютному чемпиону мира Саулю Альваресу.