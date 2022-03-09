Жена Усика заявила об обстреле их дома возле Киева кадыровцами

9 марта, 05:14
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Усик заявила, что не может дозвониться до знакомых в Ворзеле (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Усик заявила, что не может дозвониться до знакомых в Ворзеле (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена звездного украинского боксера Александра Усика Екатерина заявила о том, что их дом обстреляли российские оккупанты.

На своей странице в Instagram она написала, что не может дозвониться до знакомых в Ворзеле с 4 марта и волнуется за соседей.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram
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По ее словам, сейчас там тихо, и она переживает, живы ли соседи. Поэтому супруга боксера попросила написать ей, если появится информация.

«Последние сообщения с фотографиями были страшными, кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой», — призналась Усик.

Ранее жена боксера обратилась к россиянкам с просьбой не пускать своих мужчин в Украину, поскольку здесь их ждет смерть.

Ранее ее муж Усик записался в тероборону Киева и заявил о готовности убивать российских оккупантов.

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Теги:   Бокс Российская агрессия Кадыровцы Ворзель Александр Усик Война России против Украины

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