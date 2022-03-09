Жена Усика заявила об обстреле их дома возле Киева кадыровцами
Усик заявила, что не может дозвониться до знакомых в Ворзеле (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена звездного украинского боксера Александра Усика Екатерина заявила о том, что их дом обстреляли российские оккупанты.
На своей странице в Instagram она написала, что не может дозвониться до знакомых в Ворзеле с 4 марта и волнуется за соседей.
По ее словам, сейчас там тихо, и она переживает, живы ли соседи. Поэтому супруга боксера попросила написать ей, если появится информация.
«Последние сообщения с фотографиями были страшными, кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой», — призналась Усик.
Ранее жена боксера обратилась к россиянкам с просьбой не пускать своих мужчин в Украину, поскольку здесь их ждет смерть.
Ранее ее муж Усик записался в тероборону Киева и заявил о готовности убивать российских оккупантов.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.