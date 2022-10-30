Известный блогер победил легенду смешанных единоборств в боксерском бою — видео

30 октября, 20:54
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В восьмом раунде Силва побывал в нокдауне (Фото:Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

В восьмом раунде Силва побывал в нокдауне (Фото:Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Известный 25-летний американский блогер Джейк Пол победил 47-летнюю легенду смешанных единоборств (UFC) Андерсона Силву в боксерском поединке.

Бой продолжался все запланированные восемь раундов.

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Силва действовал довольно эффективно и часто попадал, однако удары Пола были более мощными. После одного из таких пропущенных ударов бразилец в последнем раунде оказался в нокдауне.

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Силва все же продолжил бой, но уступил Полу единогласным решением судей: 77−74, 78−73, 78−73.

В своем предыдущем поединке Джейк Пол нокаутом победил в боксерском бою бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Смешанные единоборства UFC

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