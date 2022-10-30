Известный блогер победил легенду смешанных единоборств в боксерском бою — видео
В восьмом раунде Силва побывал в нокдауне (Фото:Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)
Известный 25-летний американский блогер Джейк Пол победил 47-летнюю легенду смешанных единоборств (UFC) Андерсона Силву в боксерском поединке.
Бой продолжался все запланированные восемь раундов.
Силва действовал довольно эффективно и часто попадал, однако удары Пола были более мощными. После одного из таких пропущенных ударов бразилец в последнем раунде оказался в нокдауне.
Силва все же продолжил бой, но уступил Полу единогласным решением судей: 77−74, 78−73, 78−73.
В своем предыдущем поединке Джейк Пол нокаутом победил в боксерском бою бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли.