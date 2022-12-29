«Годами был одержим этим человеком». Фьюри рассказал, насколько сильно он хотел победить Владимира Кличко 29 декабря, 18:02 Фьюри (на фото) победил Кличко единогласным решением судей (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, насколько велико было его желание победить украинца Владимира Кличко.



О своем отношении к легенде королевского дивизиона непобежденный уроженец Большого Манчестера поделился в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Я просто хотел победить этого парня. И когда я его победил, мой Эверест кончился. Это было сделано, моя жизненная цель была достигнута после победы над ним.

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Я всегда был настроен на победу над Кличко. Я годами был одержим этим человеком. Одержимость чем-то — это безумие. Никто не давал мне никаких шансов. Когда я победил его, все кончилось", — сказал Тайсон.

Кличко и Фьюри встретились в ринге в 2015 году. Британец одержал победу в том бою единогласным решением судей.

Ранее Фьюри потроллил Владимира Кличко фотографией с огромным животом.