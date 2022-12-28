«Бам! Кухонный нож — в глотке». Фьюри рассказал о гибели своего брата во время просмотра боя Усик — Джошуа 28 декабря, 19:02 Тайсон отметил, что жизнь очень коротка (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о гибели брата во время просмотра боя между своим соотечественником Энтони Джошуа и украинским обладателем пяти поясов Александром Усиком.

Трагической историей непобежденный уроженец Большого Манчестера поделился в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Никто нам не может обещать, что завтра случится. Однажды ты можешь выйти попить пива и не вернуться домой. Прямо как мой брат совсем недавно.

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Пошел посмотреть бой Джошуа с Усиком. Бам! Кухонный нож — в глотке. И он уже труп. 30 лет… Знал ли он, что это произойдет? Нет", — сказал Фьюри.

Тайсон отметил, что жизнь очень коротка. В молодости, по его словам, этого не замечаешь. Пожилые же люди, как заявил боксер, часто жалуются на упущенную молодость.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что бой Тайсона против Усика должен состояться до марта 2023 года.