Головкин — Альварес. Усик назвал победителя предстоящего супербоя 17 сентября, 20:53 Первый поединок между Головкиным и Альваресом завершился вничью (Фото:Фото: Box Nation)

Обладатель пяти поясов в супертяжелом весе украинец Александр Усик поделился мнением о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Слова непобежденного уроженца Крыма приводит Sport.ua со ссылкой на The Ring.

«Для меня было важно вернуться в Украину после поединка с Джошуа. Пока я отдыхаю со своей семьей.

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Бокс? Планирую смотреть бой Альварес — Головкин, и мне почему-то кажется, что победит Сауль Альварес", — сказал Александр.

Поединок между мексиканским и казахстанским боксерами состоится в ночь с 16 на 17 сентября. Это будет уже третий бой между ними.

Их первый поединок завершился вничью. Во втором бою победу решением судей одержал Альварес.

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