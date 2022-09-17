Головкин — Альварес. Усик назвал победителя предстоящего супербоя
Первый поединок между Головкиным и Альваресом завершился вничью (Фото:Фото: Box Nation)
Обладатель пяти поясов в супертяжелом весе украинец Александр Усик поделился мнением о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.
Слова непобежденного уроженца Крыма приводит Sport.ua со ссылкой на The Ring.
«Для меня было важно вернуться в Украину после поединка с Джошуа. Пока я отдыхаю со своей семьей.
Бокс? Планирую смотреть бой Альварес — Головкин, и мне почему-то кажется, что победит Сауль Альварес", — сказал Александр.
Поединок между мексиканским и казахстанским боксерами состоится в ночь с 16 на 17 сентября. Это будет уже третий бой между ними.
Их первый поединок завершился вничью. Во втором бою победу решением судей одержал Альварес.
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