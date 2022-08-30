«Знаю, что будет сложно, но мне плевать». Один из лучших боксеров готов устроить супербой с Усиком 30 августа, 09:50 Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

Один из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории мексиканец Сауль Альварес высказался о своем возможном бое против украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика.

Мнением о потенциальном поединке против обладателя пяти поясов 32-летний средневес поделился в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

«Это сложно, но мне без разницы. Мне нравятся подобные вызовы. Мне плевать.

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Я знаю, что это будет сложно, но я люблю бокс, люблю оказываться в таких ситуациях", — сказал Сауль.

Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. За карьеру он провел 61 бой, одержал 57 побед и потерпел два поражения. Еще два поединка с его участием завершились вничью.

Сам Усик ранее также не исключил возможности проведения боя против Альвареса.

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