«Мир должен это увидеть». Усик отреагировал на обстрелы Херсонщины — фото
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на обстрелы Херсонщины, в результате которых погибли более 20 человек.
Усик опубликовал сторис в своем аккаунте в Instagram, перепостив публикацию президента Украины Владимира Зеленского с ужасными последствиями после российских ударов по Херсонской области.
«Мир должен это увидеть и знать», — говорится в описании поста.
Ранее сообщалось, что Александр Усик отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометных обстрелах захватчиков, лично «угостив» их 120-мм снарядами.