«Мир должен это увидеть». Усик отреагировал на обстрелы Херсонщины — фото 4 мая, 15:31 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на обстрелы Херсонщины, в результате которых погибли более 20 человек.

Усик опубликовал сторис в своем аккаунте в Instagram, перепостив публикацию президента Украины Владимира Зеленского с ужасными последствиями после российских ударов по Херсонской области.

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«Мир должен это увидеть и знать», — говорится в описании поста.

Фото: Александр Усик via Instagram

Ранее сообщалось, что Александр Усик отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометных обстрелах захватчиков, лично «угостив» их 120-мм снарядами.

