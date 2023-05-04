«Мир должен это увидеть». Усик отреагировал на обстрелы Херсонщины — фото

4 мая, 15:31
Поделиться:
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на обстрелы Херсонщины, в результате которых погибли более 20 человек.

Усик опубликовал сторис в своем аккаунте в Instagram, перепостив публикацию президента Украины Владимира Зеленского с ужасными последствиями после российских ударов по Херсонской области.

Видео дня

Читайте также:
«Слава Богу, пережили ночь». Жена Усика — об интенсивной атаке Украины «шахедами»

«Мир должен это увидеть и знать», — говорится в описании поста.

Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram
Читайте также:
«Мы готовы». Промоутер заинтриговал заявлением о супертурнире с участием Усика

Ранее сообщалось, что Александр Усик отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометных обстрелах захватчиков, лично «угостив» их 120-мм снарядами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Обстрел Херсон Херсонская область Александр Усик Война в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X