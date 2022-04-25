«Спорт — это часть моей жизни». Владимир Кличко намекнул на возможное возвращение в бокс 25 апреля, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Владимир Кличко не против побить рекорд Джорджа Формана (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Бывший чемпион мира в сверхтяжелому весе Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, заявил, что может вернуться на ринг.

Кличко заявил, что может вернуться в бокс после того, как на Украине закончится война, сообщает Bild.

По словам Владимира, держать себя в форме его вдохновляет легендарный боксер Джордж Форман, ставший чемпионом в сверхтяжелом весе, когда ему исполнилось 45 лет и 9 месяцев и 26 дней, что является рекордом.

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"Я узнал, что, несмотря на войну, нельзя забывать о жизни. Спорт – это часть моей жизни.

Не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится, и наши границы будут существовать без вторжения со стороны России.

Если я буду в хорошей форме, кто знает? Может быть, у меня появится мечта побить рекорд Джорджа Формана. Это мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом. У каждого своя мотивация", - сказал Кличко.

Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после поражения от британца Энтони Джошуа.



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