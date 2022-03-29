«Нужно отнестись к этому очень серьезно». Легендарный боксер оценил вероятность проведения благотворительного поединка с Владимиром Кличко

29 марта, 16:30
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Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легендарный американский боксер Майк Тайсон выразил восхищение украинцами и оценил возможность проведения благотворительного поединка с Владимиром Кличко.

Тайсон заявил, что он знаком с братьями Кличко и оценил их роль в защите Украины, сообщает Fox Business.

«Я знаю братьев Кличко, мы знакомы друг с другом, но в последнее время я с ними не разговаривал. Благотворительный бой с Владимиром Кличко? Я думаю, нам нужно больше, чем благотворительный поединок.

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Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Сейчас они проделывают важнейшую работу. Они находятся на передовой. Нельзя сделать что-либо более благотворительное, чем это.

Послушайте, история Украины доказывает, что украинцы - сильные люди, которые с незапамятных времен имеют дело с россиянами. С кем они сражались? С россиянами.

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Сначала это стало бизнес-войной, потому что Россия финансировала Украину. Но поскольку теперь в это вовлечены многие люди, это превратилось в войну человечества", — сказал Тайсон.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Темирлан Раимкулов после боя с американцем Исайей Шелдоном взял флаг Украины и название Путина убийцей.

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Теги:   Владимир Кличко Бокс Майк Тайсон Война в Украине

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