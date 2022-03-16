Сейчас он в теробороне. Ломаченко планирует выехать из Украины для боя с абсолютным чемпионом мира — СМИ

16 марта, 14:16
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Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Команда украинского боксера Василия Ломаченко, который ранее вступил в тероборону, работает над организацией боя с абсолютным чемпионом мира австралийцем Джорджем Комбососом, сообщает ESPN.

Сообщается, что идет работа над тем, чтобы Ломченко мог выехать из Украины и за границей начать тренировочный сбор для подготовки к поединку с Камбососом.

Планировалось, что бой между Ломаченко и Камбососом должен пройти 5 июня на стадионе Marvel в Мельбурне (Австралия).

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Ломаченко согласился на все условия Камбососа в чемпионском бою, а в контракте будет пункт о реванше, если Камбосос проиграет.

Следует отметить, что из-за вторжения России в Украину введено военное положение, поэтому мужчины от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну.

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Теги:   Бокс Василий Ломаченко Война в Украине

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