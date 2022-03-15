«Сделайте что-нибудь с ним и его шавками». Жена Усика готова заплатить за голову Путина

15 марта, 16:49
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Ранее Усик записался в тероборону (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Ранее Усик записался в тероборону (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

Екатерина опубликовала «сторис» в своем аккаунте в Instagram, прикрепив фото дома в Киеве, который сгорел после обстрелов российскими оккупантами.

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« Это мой город! Готова сама уже заплатить. Сделайте что-нибудь с этим Путиным и его шавками», — написала Екатерина.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли дом Усика.

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Теги:   Владимир Путин Бокс Александр Усик Война в Украине

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