«Сделайте что-нибудь с ним и его шавками». Жена Усика готова заплатить за голову Путина
Ранее Усик записался в тероборону (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.
Екатерина опубликовала «сторис» в своем аккаунте в Instagram, прикрепив фото дома в Киеве, который сгорел после обстрелов российскими оккупантами.
« Это мой город! Готова сама уже заплатить. Сделайте что-нибудь с этим Путиным и его шавками», — написала Екатерина.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли дом Усика.
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