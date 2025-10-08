После того, как Василий Ломаченко завершил карьеру , авторитетный статистический портал BoxRec обновил топ-10 лучших боксеров Украины.

Рейтинг BoxRec

Фото: boxrec.com

1. Александр Усик (24−0−0, супертяжелый вес). Тут все очевидно, Усик недавно победил Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в самой престижной весовой категории.

2. Сергей Богачук (26−3−0, первый средний вес). Был временным чемпионом мира по версии WBC. В сентябре проиграл Брендону Адамсу, что снизило его шансы подраться за полноценный титул.

3. Карен Чухаджян (25−3−0, полусредний вес). В мае победил Кристиана Айалу и завоевал титул WBO International.

4. Александр Гвоздик (21−2−0, полутяжелый вес). Бывший чемпион мира по версии WBC (2018—2019). После поражения в объединительном поединке от Бетербиева четыре года не выходил в ринг. В апреле нокаутировал Энтони Холлоуэя.

5. Денис Беринчик (19−1−0, легкий вес). Бывший чемпион мира по версии WBO (2024—2025). Проиграл титул в феврале Кишону Дэвису нокаутом в четвертом раунде.

6. Сергей Деревянченко (16−6−0, средний вес). Трижды дрался за звание чемпиона мира и три раза проиграл — Джейкобсу, Головкину и Чарло. Последний бой провел в августе 2024 года, проиграв по очкам Кристиану М’Билли.

7. Арам Фаниян (26−2−0, первый полусредний вес). Владеет поясом чемпиона WBO Global, который он завоевал 3 августа 2024 года, победив мексиканца, Хуана Родригеса. Защитил титул в январе, победив аргентинца Николаса Хару.

8. Арнольд Хегай (23−2−1, полулегкий вес). В 2020 году проиграл бой за WBO Inter-Continental Super, с тех пор проводил лишь рейтинговые поединки. В сентябре выиграл у Либорио Солиса.

9. Ярослав Михалушко (11−0−0, полусредний вес). 25 октября проведет первый свой бой за границей. В Бельгии будет драться за пояса WBC Francophone и WBC International против Алексиса Мунгии.

10. Петр Иванов (18−1−2, второй средний вес). В августе 2024 года впервые в карьере проиграл — Ослейсу Иглесиасу бой за IBO World Super. С тех пор в ринг не выходил.

Ранее ESPN назвал 25 лучших боксеров века — Усик в топ-5, Ломаченко выше братьев Кличко.