Майк Тайсон подрался с надоедливым пассажиром самолета — видео

23 апреля, 15:07
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Майк Тайсон не вытерпел поведения наглого пассажира (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Майк Тайсон не вытерпел поведения наглого пассажира (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

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Легендарный американский боксер Майк Тайсон попал в неприятную ситуацию во время перелета.

Во время рейса из Сан-Франциско во Флориду один из пассажиров самолета находился в состоянии алкогольного опьянения и начал провоцировать боксера, сообщает TMZ.

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Сидя позади Тайсона, пассажир постоянно надоедал боксеру. «Железный Майк» сначала игнорировал агрессивного пассажира, но затем его терпение лопнуло и он несколько раз ударил провокатора, после чего тот быстро прекратил насмешки над знаменитым спортсменом.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=V3C4pWwDqps&feature=emb_title

Ранее Майк Тайсон выразил восхищение украинцами и оценил возможность проведения благотворительного поединка с Владимиром Кличко.

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Теги:   Бокс Майк Тайсон Драка

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