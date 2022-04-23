Майк Тайсон подрался с надоедливым пассажиром самолета — видео 23 апреля, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Майк Тайсон не вытерпел поведения наглого пассажира (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легендарный американский боксер Майк Тайсон попал в неприятную ситуацию во время перелета.

Во время рейса из Сан-Франциско во Флориду один из пассажиров самолета находился в состоянии алкогольного опьянения и начал провоцировать боксера, сообщает TMZ.

Сидя позади Тайсона, пассажир постоянно надоедал боксеру. «Железный Майк» сначала игнорировал агрессивного пассажира, но затем его терпение лопнуло и он несколько раз ударил провокатора, после чего тот быстро прекратил насмешки над знаменитым спортсменом.

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Ранее Майк Тайсон выразил восхищение украинцами и оценил возможность проведения благотворительного поединка с Владимиром Кличко.

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