«Атаковал бы его убийственными хуками». Тренер сказал, что бы произошло с Усиком в поединке против Майка Тайсона

Американский тренер Стивен Эдвардс высказался о гипотетическом бое абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика против бывшего абсолюта в супертяжелом весе Майка Тайсона.

По его словам, у украинца был бы шанс на победу во второй половине боя, однако на старте пиковый Железный Майк нанес бы Усику серьезные повреждения, сообщает BoxingScene.

«Я не хочу обижать Усика, он особенный. Но Тайсон на пике имел бы равные шансы против Усика, и я, скорее всего, выбрал бы Майка.

Тайсон на самом деле быстрее Усика. Он атаковал бы его тело убийственными хуками, а Усик может быть поражен апперкотами, которые являются лучшим ударом Тайсона. Усик имел бы шанс во второй половине боя, но в первой половине он получил бы серьезные повреждения. Если Чисора смог продержаться с ним до конца, то и Майк Тайсон в лучшей форме тоже смог бы.

Усик, несомненно, особенный, но стиль боя способствует Тайсону. Очень трудно победить Тайсона без мощного джеба или способности связать его. Усик не так часто использует клинч и не имеет мощного джеба. Он также не защищает свое тело так хорошо, как это нужно против Тайсона. Я знаю, что людям это не понравится, но это очень, очень тяжелый бой для Усика", — сказал Эдвардс.

