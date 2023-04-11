День, когда на Кличко поставили крест: почему за дело украинца взялось ФБР 11 апреля, 09:08 Владимир Кличко (Фото:instagram.com/klitschko)

Когда в Украине было утро 11 апреля 2004 года Владимир Кличко потерпел самое загадочное поражение в своей карьере, из-за которого едва не ушел из бокса.



В Лас-Вегасе Кличко-младший проводил бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO с американцем Леймоном Брюстером.

Украинец был фаворитом поединка, что доказывал в первых раундах. Однако в пятом раунде в ринге начало твориться что-то неладное.

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Брюстер отправил Кличко в нокдаун, тот сумел кое-как выстоять до гонга, а затем упал обессиленный. Рефери остановил бой.

Прямо с ринга Кличко доставили в больницу. Уровень сахара в крови боксера был почти в два раза выше допустимой нормы! Врачи говорили, что украинец был на грани диабетической комы.

Тест на допинг показал отрицательный результат. Тогда у медиков появилась версия, что Владимира пытались отравить.

К расследованию подключилось ФБР. На тот момент Бюро уже знало о подозрительных боях в Лас-Вегасе, в которых был замешан скандальный промоутер Дон Кинг.

В пользу версии об отравлении говорит тот факт, что котировки на Брюстера за несколько дней до боя упали чуть ли не в два раза, а значит на аутсайдера была сделана очень крупная ставка.

Кроме того, перед боем камеры наблюдения зафиксировали двух человек, которые вошли в раздевалку Кличко и покинули ее спустя несколько минут. Была версия, что нашему боксеру что-то подмешали в воду. Однако расследование зашло в тупик, а потом дело и вовсе закрыли.

Скептики тогда поставили крест на Владимире Кличко. Это было его второе поражение за год и мало кто верил, что он сможет стать чемпионом. Но следующий раз Кличко проиграл аж через 11 лет. Он десятилетие правил супертяжелым весом, а уступил лишь в 2015-м Тайсону Фьюри. Тому самому, который никак не может договориться с Александром Усиком.