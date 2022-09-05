Трижды отправил соперника в нокдаун. Боксер, побеждавший Джошуа, стал претендентом на чемпионский титул — видео

5 сентября, 10:01
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Руис победил Ортиса единогласным решением судей (Фото:Fox Sports)

Руис победил Ортиса единогласным решением судей (Фото:Fox Sports)

В Лос-Анджелесе бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис единогласным решением судей победил кубинца Луиса Ортиса.

Ортис оказался в нокдауне уже во 2-м раунде, когда пропустил от Руиса правый хук, а через несколько секунд кубинец снова не удержался на ногах.

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Еще раз Ортис побывал на канвасе в 7 раунде, однако досрочной победы не произошло и поединок длился все 12 раундов.

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https://twitter.com/PBConFOX/status/1566637171787841540?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1566637171787841540%7Ctwgr%5E6cb3447de39c75a7df130f7eaf81efdb83f2ae0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftelegraf.com.ua%2Fukr%2Fboks%2F2022-09-05%2F5715547-endi-ruis-luis-ortis-luchshie-momenty-boya-video

После боя судьи отдали победу Руису: 113-112, 114-111 и 114-111. Американец стал официальным претендентом на пояс WBC.

В июне 2019 года Энди Руис стал первым боксером, которому удалось победить британского супертяжеловеса Энтони Джошуа.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Энтони Джошуа

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