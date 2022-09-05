Трижды отправил соперника в нокдаун. Боксер, побеждавший Джошуа, стал претендентом на чемпионский титул — видео 5 сентября, 10:01 Руис победил Ортиса единогласным решением судей (Фото:Fox Sports)

В Лос-Анджелесе бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис единогласным решением судей победил кубинца Луиса Ортиса.

Ортис оказался в нокдауне уже во 2-м раунде, когда пропустил от Руиса правый хук, а через несколько секунд кубинец снова не удержался на ногах.

Еще раз Ортис побывал на канвасе в 7 раунде, однако досрочной победы не произошло и поединок длился все 12 раундов.

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После боя судьи отдали победу Руису: 113-112, 114-111 и 114-111. Американец стал официальным претендентом на пояс WBC.

The winner by unanimous decision is "The Destroyer" Andy Ruiz! 🥊#RuizOrtiz pic.twitter.com/iRJpRYeLyW — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 5, 2022

В июне 2019 года Энди Руис стал первым боксером, которому удалось победить британского супертяжеловеса Энтони Джошуа.

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