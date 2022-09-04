Легендарный Льюис назвал фаворита предстоящего боя Усик — Фьюри 4 сентября, 22:19 Ленокс Льюис считает, что Фьюри может победить Усика (Фото:Ленокс Льюис via Instagram)

Легендарный британский боксер Ленокс Льюис сделал прогноз на потенциальный поединок между своим земляком Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

В интервью YouTube-каналу ESNEWS Льюис рассказал, что восхищается Фьюри и считает, что он способен победить Усика, поскольку превосходит его в габаритах.



«Я фанат Фьюри. Я видел, как он победил Деонтея Уайлдера в трех боях. И то, как он это сделал… Фьюри рассказал нам, как он будет побеждать. Я не верил ему во втором бою, но поверил в третьем. И я увидел, как он это делает. Это потрясающе.

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Я всегда говорил, что хороший большой парень может победить хорошего маленького парня", — сказал Льюис.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что его следующим соперником станет не Александр Усик.

Перед этим сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 11 или 18 февраля.



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