Бой уже в июле. Известный украинский боксер узнал имя следующего соперника 12 июля, 15:09 Бой между Сергеем Деревянченко и Джошуа Конли состоится 30 июля (Фото:Сергей Деревянченко via Instagram)

Выступающий в среднем весе украинский боксер Сергей Деревянченко проведет поединок против американца Джошуа Конли.

Бой Деревянченко и Конли состоится 30 июля в Barclays Center в Бруклине (США), сообщает The Ring.



Поединок украинца и американца будет 10-раундовым и состоится в андеркарде боя Дэнни Гарсия и Хосе Бенавидес.

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В активе 30-летнего Конли 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 17 побед, трижды проиграл и один бой завершил вничью.

Деревянченко провел 17 боев, 13 из которых выиграл и четыре проиграл. Примечательно, что украинец проиграл четыре из пяти последних поединков.

В декабре 2021 года Сергей Деревянченко проиграл доминиканцу Карлосу Адамесу в поединке за статус обязательного претендента на чемпионский пояс.

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