Звездный украинский боксер потроллил Арестовича — фото 12 августа, 12:00 Тарас Шелестюк (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Звездный украинский боксер Тарас Шелестюк потроллил советника главы Офиса президента страны Алексея Арестовича.

Представитель первого среднего веса опубликовал в сторис Instagram фото военного и политического деятеля с фильтром, показав того в старости.

В комментарии к фото значилась знаменитая уже цитата Арестовича про завершение активной боевой фазы через две-три недели.

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Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

В следующем сторис Тарас поделился собственным мнением об Алексее. «Может, человек и интересный для бабушек и дедушек.

Но на месте президента, премьер-министра или на других высоких должностях в украинской политике я его не вижу. И, если честно, не желаю видеть", — написал боксер.

Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

Ранее Шелестюк потроллил своего звездного коллегу и соотечественника Василия Ломаченко за скандал с флагом.

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