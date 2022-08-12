Звездный украинский боксер потроллил Арестовича — фото

12 августа, 12:00
Тарас Шелестюк (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Тарас Шелестюк (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Звездный украинский боксер Тарас Шелестюк потроллил советника главы Офиса президента страны Алексея Арестовича.

Представитель первого среднего веса опубликовал в сторис Instagram фото военного и политического деятеля с фильтром, показав того в старости.

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В комментарии к фото значилась знаменитая уже цитата Арестовича про завершение активной боевой фазы через две-три недели.

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Тарас Шелестюк via Instagram
Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

В следующем сторис Тарас поделился собственным мнением об Алексее. «Может, человек и интересный для бабушек и дедушек.

Но на месте президента, премьер-министра или на других высоких должностях в украинской политике я его не вижу. И, если честно, не желаю видеть", — написал боксер.

Тарас Шелестюк via Instagram
Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

Ранее Шелестюк потроллил своего звездного коллегу и соотечественника Василия Ломаченко за скандал с флагом.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Тарас Шелестюк Фото Алексей Арестович

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