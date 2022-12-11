«Тот урод протаранил меня». Звезда мирового бокса попал в ДТП из-за 14-летнего подростка — видео 11 декабря, 13:19 Спенс владеет тремя поясами в полусреднем весе (Фото:Эррол Спенс via Twitter)

Чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс снова попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает BoxingScene.



Авария случилась в субботу вечером 10 ноября в одном из районов Далласа. Во внедорожник боксера врезался автомобиль, который проехал на красный свет и которым управлял 14-летний подросток без прав, укравший машину у своих родителей.

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Сам Эррол избежал серьезных травм, но во время выхода в прямой эфир в Instagram он пожаловался на боли в ноге.

«Тот урод протаранил меня… Повредил мне ногу. Это безумие. Он проехал на красный свет. Это всегда случается со мной. Я видел, как он ехал. Он ехал прямо на меня.

Я видел, как он ехал, он чертовски быстро мчался. Это было лобовое столкновение. Моя машина вся металлическая, чертовски тяжелая. Я просто рад, что со мной не было детей. Я не волнуюсь из-за проклятой машины", — сказал чемпион мира по боксу.

Интересно, что в 2019 году Спенс также был участником ДТП, после которого попал в больницу в тяжелом состоянии.