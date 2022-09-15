Битва непобежденных. Два звездных боксера договорились о чемпионском бое — СМИ

15 сентября, 22:47
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Бой может состояться 19 ноября (Фото:marca.com)

Бой может состояться 19 ноября (Фото:marca.com)

Чемпионы в полусреднем весе Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс, которые еще не проиграли ни одного поединка, договорились о бое между собой, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что американские боксеры договорились обо всех существенных условиях боя за титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Поединок Кроуфорд — Спенс может состояться 19 ноября 2022 года в Лас-Вегасе.

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В соглашении предусмотрен реванш, в котором победитель первого боя получит большую часть гонорара.

Официально контракт о бое еще не подписан, поскольку над деталями соглашения еще работают юристы.

Ранее сообщалось, что украинский супертяж Александр Усик может провести бой против американца Деонтея Уайлдера.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс

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