Битва непобежденных. Два звездных боксера договорились о чемпионском бое — СМИ
Бой может состояться 19 ноября (Фото:marca.com)
Чемпионы в полусреднем весе Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс, которые еще не проиграли ни одного поединка, договорились о бое между собой, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что американские боксеры договорились обо всех существенных условиях боя за титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе.
Поединок Кроуфорд — Спенс может состояться 19 ноября 2022 года в Лас-Вегасе.
В соглашении предусмотрен реванш, в котором победитель первого боя получит большую часть гонорара.
Официально контракт о бое еще не подписан, поскольку над деталями соглашения еще работают юристы.
Ранее сообщалось, что украинский супертяж Александр Усик может провести бой против американца Деонтея Уайлдера.
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