Майк Тайсон упал со скейта, едва не развалив стену — видео
Экс-боксер едва не завалил декорации в виде стены (Фото:Майк Тайсон via Instagram)
Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон едва не травмировался, упав со скейта.
Инцидент случился во время съемок подкаста бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, участником которых стал известный скейтер Тони Хоука.
Последний предложил Майку встать на скейтборд. Экс-боксер согласился на это, что едва не привело к тяжелым последствиям.
Тайсон запрыгнул на скейт, но не смог на нем удержаться. Он начал падать, однако ему повезло, что сзади стояло кресло, которое и спасло его от падения на пол.
При этом экс-боксер едва не завалил декорации в виде стены. Сам Майк после падения заявил: «Я в порядке, ничего не было».
Ранее Тайсон продемонстрировал невероятную форму во время тренировок.