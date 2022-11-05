Майк Тайсон упал со скейта, едва не развалив стену — видео

5 ноября, 12:35
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Экс-боксер едва не завалил декорации в виде стены (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Экс-боксер едва не завалил декорации в виде стены (Фото:Майк Тайсон via Instagram)

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон едва не травмировался, упав со скейта.

Инцидент случился во время съемок подкаста бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, участником которых стал известный скейтер Тони Хоука.

Последний предложил Майку встать на скейтборд. Экс-боксер согласился на это, что едва не привело к тяжелым последствиям.

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Тайсон запрыгнул на скейт, но не смог на нем удержаться. Он начал падать, однако ему повезло, что сзади стояло кресло, которое и спасло его от падения на пол.

При этом экс-боксер едва не завалил декорации в виде стены. Сам Майк после падения заявил: «Я в порядке, ничего не было».

https://twitter.com/overtime/status/1588308005380009984

Ранее Тайсон продемонстрировал невероятную форму во время тренировок.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Видео Майк Тайсон Скейт

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