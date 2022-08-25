«Король вернулся». Бывший чемпион мира из США бросил вызов Усику 25 августа, 15:37 Уайлдер провел на профессиональном ринге 45 боев (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Дионтей Уайлдер бросил вызов украинскому обладателю поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александру Усику.

О готовности выйти в ринг против уроженца Крыма представитель США заявил в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

«Вы хотите увидеть мой бой с Усиком? Да, я тоже хочу. Я подерусь со всеми. Будущее будет ярким. Король вернулся.

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Без меня здесь нет никакого волнения. Я вернулся по многочисленным просьбам. Я сидел и отдыхал дома, наслаждался временем с моей семьей", — сказал Дионтей.

Уайлдер провел на профессиональном ринге 45 боев, одержал 42 победы (41 нокаутом) и потерпел два поражения. Еще один поединок с его участием завершился вничью.

Ранее Уайлдер назвал Усика фаворитом перед его реваншем против британца Энтони Джошуа.

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