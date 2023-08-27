«Слава Украине, но это позор». В сети заподозрили Усика в симуляции — видео 27 августа, 01:54 Усик долго не мог подняться (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа, но нарвался на критику. Все из-за эпизода в пятом раунде.



В атаке Дюбуа попытался пробить по корпусу Усика, но попал… А куда попал мнения разделились.

Усик показал, что удар был ниже пояса. Рефери остановил поединок и дал время украинцу, чтобы восстановить силы. А вот многие болельщики в соцсетях считают, что Александр пропустил сильный удар по корпусу и симулировал, чтобы отдохнуть.

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«Дюбуа ограбили сегодня вечером. Александр Усик — великий человек и великий чемпион, но британец сбил его с ног чистым и справедливым ударом в пупок, который был признан ударом ниже пояса. Чушь. Это не так. Слава Украине, но бокс снова опозорился», — такой пост появился в Twitter в аккаунте 27Club.

Dubois was robbed tonight. Oleksandr Usyk is a great man and a great champion but the 25-year-old Brit put him down with a clean and fair blow to the navel that was spun as a low blow. Bollocks. It wasn't. Glory to Ukraine, but boxing embarrasses itself again. #UsykDubois pic.twitter.com/QLP7awIjQ4 — 27 Club! (@hassan_joks) August 26, 2023

Многие болельщики поддержали эту версию. Хотя есть не меньше и тех, кто считает, что Дюбуа нанес запрещенный удар.