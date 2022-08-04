«Посмотрите на лицо Александра, его будто сбил автобус». Экс-чемпион мира по боксу дал совет Джошуа на реванш с Усиком

4 августа, 11:11
В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей (Фото:Matchroom Boxing)

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей (Фото:Matchroom Boxing)

Бывший чемпион мира по боксу британец Джонни Нельсон высказался о предстоящем реванше между своим соотечественником Энтони Джошуа и украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком.

Слова экс-представителя первого тяжелого веса приводит Express.

«Вспомните последнее сражение и посмотрите на состояние лица Усика. Он выглядел так, будто его сбил автобус, хоть он и выиграл поединок.

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Джошуа теперь должен выйти и сделать то, что делает лучше всего. Иди и бейся до конца. И тогда посмотрим, сможет ли Энтони на этот раз использовать свое преимущество в росте и габаритах", — сказал Нельсон.

Также Джонни заявил, что Усика вполне можно победить. Для этого, по его словам, Энтони нужно выйти на бой с правильным мышлением и верным планом.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Реванш Энтони Джошуа

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