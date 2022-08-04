«Второй шанс». Вышел проморолик к реваншу Усика и Джошуа — видео 4 августа, 09:55 Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Промоутерская компания Matchroom опубликовала проморолик к реваншу между украинским чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

На видео продемонстрированы кадры из первого боя и тяжелые тренировки участников предстоящего поединка, а также моменты с участием боксеров в официальных мероприятиях.

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Надпись в комментарии к ролику со словами «Второй шанс» явно указывает на важность реванша для британца.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее Джошуа рассказал, что намерен выбросить все чемпионские пояса после возможной победы над украинцем в реванше.

Позже стало известно, что Усик выкупил права на трансляцию реванша с британцем для бесплатного показа в Украине.

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