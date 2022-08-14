«Он очень силен и хорошо готов». Менеджер рассказал о невероятной форме Усика перед реваншем с Джошуа

14 августа, 19:03
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Менеджер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Эгис Климас рассказал о невероятной форме своего клиента перед реваншем с британцем Энтони Джошуа.

О том, как обладатель четырех поясов подготовился к предстоящему бою, спортивный функционер рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Я только вчера вернулся из Дубая, где он закончил тренировочный лагерь. Усик готов.

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Трудно сказать, что происходит у него в голове, но он очень силен, очень усердно тренируется — проплывает 10 километров, проезжает 100 километров на велосипеде, проводит под водой 4 минуты и 40 секунд без воздуха. Я думаю, что он очень хорошо готов", — сказал Климас.

Также менеджер отметил, что Усик и Джошуа хорошо изучили друг друга в первом поединке. В то же время он отказался делать прогноз на реванш, но выразил надежду, что победит украинец.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Реванш Энтони Джошуа

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