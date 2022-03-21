Промоутер сообщил, когда может состояться бой Усик — Джошуа

21 марта, 16:45
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Реван Усик — Джошуа могу состояться в июне (Фото:telegraph.co.uk)

Реван Усик — Джошуа могу состояться в июне (Фото:telegraph.co.uk)

Промоутер Эдди Хирн заявил, что, несмотря на войну в Украине, реванш между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком, который сейчас в теробороне Киева, таки состоится.

Согласно контракту, Усик обязан провести реванш с Джошуа, у которого он в прошлом году отобрал титулы чемпионов мира по версиям WBA, IBF и WBO, однако вторжение России в Украину внесли коррективы в планы провести повторный бой, сообщает talkSPORT.

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Ожидалось, что Джошуа проведет промежуточный бой с другим боксером, но Хирн заявил, что следующим соперником британец все-таки станет Усик, а бой состоится уже через несколько месяцев.

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«Эй Джей против Усика сейчас? Я думаю, что этот бой состоится в июне», — сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к поединкам.

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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