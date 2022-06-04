СМИ назвали новую дату реванша между Усиком и Джошуа 4 июня, 15:48 Цей матеріал також доступний українською В первом поединке Усик победил Джошуа (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Второй бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, скорее всего, состоится 20 августа, сообщает Daily Star.

Ожидается, что чемпионский бой за титулы WBA, WBO, IBF и IBO между Усиком и Джошуа состоится в Саудовской Аравии в городе Джидда на арене Jeddah Super Dome.

Ранее вероятной датой боя называли 23 июля, однако сейчас стороны склоняются к подписанию контракта на проведение поединка 20 августа.

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В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира по сверхтяжелому весу по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.



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